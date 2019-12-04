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ريم البارودي تنشر : ” هرد بطريقتي طريقة العوالم ” .. والمتابعين : هل تقصد أحمد سعد ؟

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نشرت الفنانة ” ريم البارودي ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للفنانة نبيلة عبيد من فيلمها الشهير ” الراقصة والسياسي ” والتي كانت تقول في أحد المشاهد : “بلغ عبد الحميد بيه أن الرسالة وصلتني وإن قريب جدا جدا هرد عليها وبطريقتي طريقة العوالم ” .

وكتبت ريم البارودي في تعليقها على الصورة : ” من أحلى أفلام السينما المصرية .. إحسان عبد القدوس ونبيلة عبيد ” .

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😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 من احلي أفلام السينما المصريه #احسان_عبدالقدوس #نبيله_عبيد

A post shared by Reem Elbaroudy (@reemelbaroudyofficial) on

 وأثارت الصورة الكثير من الجدل بين المتابعين الذين فسروا أن ريم البارودي تقصد بهذا الكلام زوجها السابق الفنان ” أحمد سعد ” وتوجه رسالة له .. وأن توقيت نشرها لتلك المقولة يأتي بعد ساعات من إذاعة المقابلة التلفزيونية لأحمد سعد .

حيث خرج الفنان أحمد سعد مؤخرا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ” MBC Trending ” أنه تزوج من شخصيات صعبة في التعامل مشيرا إلى ريم البارودي والفنانة سمية الخشاب أو ربما لم يكن الوقت مناسبا للزواج .

وأشار إلى أنه سوف يتزوج مجددا ولكن هذه المرة من فتاة من خارج الوسط الفني .. فعلق قائلا : ” معنديش عقد هتجوز تاني بس مش عالسوشيال ” .

 

 

 

 

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