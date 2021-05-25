بعد خلاف دام اكثر من عامين، اعلنت الفنانة المصرية ريم البارودي عن انهاء الخلاف بينها وبين مواطنتها الفنانة سمية الخشاب والذي كان قائما بسبب الفنان احمد سعد الذي تزوج من ريم البارودي ثم انفصل عنها وتزوج صديقتها الفنانة سمية الخشاب .

وأوضحت ريم، في تصريحات لبرنامج “theinsiderar” عبر تلفزيون “دبي”، أن الصلح بينها و”سمية” حدث من خلال مكالمة هاتفية لها مع ماكيير مشترك بينهما.

وأضافت: “هو كان عندها في البلاتوه، وأنا كنت بكلمه عشان عندي برنامج وبحضرله، فقالي أنا عند سمية، قولتله طيب سلملي عليها، هو اداها التليفون، والحتة دي فرقت جدا”.

وكانت سمية الخشاب كشفت في مداخلة مع برنامج “التاسعة”، عن تلقيها مكالمة من ريم البارودي قدّمت لها التهنئة بحلول شهر رمضان.

وكانت ريم البارودي قالت في تصريحات سابقة عن علاقتها بـ سمية الخشاب: “أنا كنت زعلانة من سمية بعد زواجها من أحمد سعد لحد ما طلعت واكدت كلامي في حاجات وبعدين صعبت علي وانا دقت المهزلة دي كنت فيها كثير بس الحمدالله طلعت من دون خسائر بس هي تأذت”.

واشتعلت مواقع التوصل الاجتماعي طيلة الفترة الماضية ة بتصريحات سمية الخشاب وريم البارودي التي تراشق فيها الثنائي بتصريحات وعبارات مسيئة .