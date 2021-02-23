فاجأت الفنانة السعودية ريم عبدالله ، متابعيها بظهورها مرتدية عباءة رجالية “مشلح” وذلك خلال حضورها فعاليات كأس السعودية لسباق الخيل.

ونشرت ريم عبدالله صورة لها عبر “إنستغرام” وهي ترتدي المشلح ، وعلقت على الصورة قائلة : “كل شيء يرحل إلا الخير يظل مغروسا في النفوس الصافية .. هنيئاً لمن يزرع الخير بين الناس .. فنقاء القلب ليس غباء ، إنما فطرة يميز الله بها من أحب”.

وقد انتقد البعض اطلالة ريم عبدالله حيث كتب احدهم “ما تعرف تلبس و ما تعرف تتمكيج مضيعه جمالها برجعيتها ف اللبس و المكياج” و “ليش مالبستي برقع ؟” بينما تغزل البعض الاخر بجمالها حيث كتب احدهم “ما شاء الله جمال رباني سبحان من صور اللهم صل على محمد و ال محمد”.

وكانت ريم عبدالله قد أثارت تفاعلا واسعا مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في مقطع فيديو وهي ترقص لزوجها في مسلسل “عندما يكتمل القمر” مرتدية فستانا باللون البنفسجي بطريقة شبهها الجمهور بالمسلسل التركي “حريم السلطان”.