اثارت الفنانة السعودية ريم عبدالله الدهشة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد استعرضها عقدًا ذهبيًا طويلًا للغاية تزينت به، وارتدته حول عنقها ووصل حتى قدميها.

وأطلت ريم وهي في أحد محال الصاغة، وسط حالة من الاستغراب على ملامح وجوه بعض الزبائن من خلفها.

وشاركت ريم عبدالله الصورة عبر حسابها في “سناب شات”، وهي تتزين بالعقد الذهبي الفريد من نوعه من ناحية الحجم، وأرفقت معه تعليقا ساخرا، قائلة: “شريتوا ذهب.. ولا لأ”.

وتداولت الصفحات المهتمة بشأن المشاهير عبر “إنستغرام” صورا لريم بتلك الإطلالة، وسط سخرية المتابعين بسبب شكل العقد وحجمه الكبير؛ إذ وصفه بعضهم بأنه مبالغ فيه.

ولم تكن هذه الإطلالة الأولى لريم عبدالله وهي تتزين بالذهب، فقد نشرت قبل أشهر مقطع فيديو وهي متزينة بعقد ذهبي ضخم الحجم لكنه مختلف تماما في الشكل والتصميم.

ووثقت الفنانة ريم عبدالله ارتداءها طقما ذهبيا غطى جسمها بالكامل، وأشارت الأنباء وقتها أن قيمة هذا الطقم بلغت 1.4 مليون ريال سعودي، تحضيرا لمناسبة لم تكشف عنها وقتها، ومشهور هذا الطقم عند السعوديين باسم “رعد الشمال” وهو طقم ذهب يغطي كامل منطقة رقبتها وحتى ركبتها تم تصميمه ليغطي المنطقة الأعلى من الجسم ليمتد للقدم.

وقالت ريم عبدالله في مقطع الفيديو: “جاية آخد الرشرش إن شاء الله سعره يناسبني”، ثم ارتدت طقم ذهب آخر يسمى “هامة”، وعلقّت بقولها: “ترا ما أشوفكم زين الذهب مغطيني وش رايكم هذي هامة الذهب مغطيني ستايل جديد”.

وأضافت: “شوفوا يا جماعة بوريكم شي الحين بس قولوا ما شاء الله أنا لبسته لإنه عجبني تمشي العالم كلها تناظر فيك من كتر ما هو فيك.. إلبسي هذا”، ثم استعرضت الطقم الذي ارتدته.

وتبين أنها اشترت طقما آخر ليغطي كامل الرقبة ويتخلله “جنيهات” ذهبية وقالت: “للأمانة أنا جاية أشوف أطقم فهذا عجبني حسيته كده غريب.. جنيهات شكله مرة حلو عندي شغلة كده فمحتاجة فيها ذهب”.

بينما كشفت السعودية ريم عن سعره الحقيقي عبر تغريدة لها عبر “تويتر” قائلة: “#ريم_عبدالله.. رعد الشمال.. الوزن 4.200 k ، السعر 1.400000”.