تصدرت الفنانة السعودية ريم عبدالله ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض حلقتها في برنامج “رامز عقله طار” الذى يقدمه الممثل الكوميدي المصري رامز جلال على شاشة “MBC”.

وقد نشرت ريم عبدالله مقطع فيديو بعد ساعات من الحلقة كشفت فيه عن حقيقة المقلب وذلك في تغريدة على حسابها على تويتر حيث قالت “أبشركم بعد المقلب أنا بخير وصحة وعافية ومن جد خدعوني وما عندي ولا أي معلومة ولا جا في بالي واحد في المئة ان رامز يجي الرياض هنا ويصور”.

كما علقت ريم عبدالله على ضرب رامز لها بلعبة الـ “بينت بول” قائلة “مدرعمين في التعليقات ما تحسين بالرمي ترى رمي عادي جدا والمه محتمل جدا ترى كور ملونة ضربني في كتفي وفي ضهري ما صرخت فما هو كلاشينكوف”.

وكان قد ظهر على “ريم” الخوف خلال تواجدها فى كبسولة الهوب دروب، وهى إحدى الألعاب التى يستخدمها رامز جلال فى المقلب، ومع تحرك الكبسولة فى الهواء، بدأت ريم فى الصراخ عاليًا.

وقام رامز جلال بضرب “ريم” أكثر من مرة لترد عليه وهى غاضبة، وحاولت عدم القفز من الكبسولة فى حمام السباحة، ولكن فريق البرنامج قام بدفعها.

وبكت ريم عبدالله بعد خروجها من “حمام السباحة” عقب اكتشاف المقلب الذي نفذه فيها رامز جلال، قبل أن يقوم بدفعها مرة أخرى أثناء المزاح معها.