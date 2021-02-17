تصدرت الفنانة ” ريم عبد الله ” الترند في السعودية بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها ضمن أحداث مسلسلها ” عندما يكتمل القمر ” .

حيث ظهرت ريم عبد الله في مقطع الفيديو وهي ترقص على مقطع غنائي في المسلسل وبدت منسجمة بشكل كبير وهي تؤدي الرقصة في هذا المشهد وبحرفية عالية .

يذكر أن مسلسل عندما يكتمل القمر بطولة ريم عبدالله وفيصل العميري وميسون الرويلي وغيرهم ومن تأليف الكاتب علاء حمزة وإخراج عمر الديني .. وتدور أحداثه في أجواء من الرعب حول عالم الجن وعلاقتهم بالإنس والغيبيات وأعمال السحر والشعوذة .