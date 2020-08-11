إحتفل الفنان الفلسطيني ونجم برنامج “Arab Idol” “محمد عساف” منذ ايام قليلة بحفل زواجه من فتاة تدعى ريم عودة وهي من خارج الوسط الفني.

وعلى الرغم من ان عساف لم ينشر حتى اللحظة اي صورة لزوجته غير أن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا كثيرة للحسناء الفلسطينية الدنماركية ريم عودة لم تثبت صحتها غير أن حسابا أجمع المتابعون في مواقع التواصل الاجتماعي على أنه يعود إليها مستندين إلى أنها تسعى إلى توثيقه وقالت إنه الحساب الخاص بها واصبح يتابعه حوالي 50 الف متابع.

وحمل هذا الحساب عبر موقع “إنستغرام” في خاصية الاستوري تعليقا يعد الأول لريم عقب إعلان زواجها من محمد عساف، حيث نشرت صورة من حفل الزفاف برفقة محمد عساف.

وكتبت ريم عودة: “الحمد لله رب العالمين.. وأسعدني معه وبقربه في الدنيا وفي جنة السرور واهدنا يا الله لما فيه الخير والصلاح”.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن ريم عودة تبلغ من العمر 22 عامًا فهي من مواليد عام 1998 أي أنها تصغر محمد عساف بنحو 9 أعوام حيث يبلغ من العمر 31 عامًا.

وكانت ريم عودة تعيش فترة الطفولة في السعودية برفقة والدها حتى تُوفي فانتقلت للعيش مع والدتها في الدنمارك.

والتقى محمد عساف ريم عودة العام الماضي ودارت بينهما قصة حب قاربت الثمانية أشهر حتى قرر الزواج منها.

وأوضحت المصادر الفنية أن إقامة حفل الزفاف تم بداية شهر أغسطس الجاري في سرية تامة بالإمارات ولم يكن الحضور كبيرًا وشمل المقربين فقط وأفراد عائلتي الزوجين.