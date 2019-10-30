ريم مصطفى تصدم جمهورها بماكياج غريب.. والجمهور يسأل: مين دي

أثارت الفنانة ريم مصطفى الكثير من الجدل، بعد تداول صورة لها نشرها ماكيير شهير على “إنستغرام” ظهرت فيها بمكياج غريب، إذ كثرت حول عينيها الهالات السوداء وبدت بشرتها منهكة، وهو الشكل الذي بدت فيه مختلفة عما تكون عليه في أعمالها الفنية أو وسائل الإعلام.

وعلق الكثير من متابعيها ومعجبيها على إنستغرام قائلين: “مين دي معرفنهاش”، فيما علق آخرون: “إزاي دي ريم مصطفى”.

الجدير بالذكر أن ريم خلال هذه الفترة تجري تمارين رياضية شاقة، استعدادًا لتصوير مسلسل “شديد الخطورة” بمشاركة الفنان أحمد العوضي، وذلك لما يتطلبه العمل من لوك معين وجسم رياضي.