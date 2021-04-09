خلال استضافتها في برنامج “لايت شو” المذاع على فضائية “الحياة”، قالت الفنانة ريهام حجاج، إنها من مواليد برج الميزان، الذي يحب أن تكون كل الأشياء دقيقة، لافتة إلى أنها تذاكر الشخصيات التي تقدمها بدقة، وتقوم بتغيير مكياجها عدة مرات متابعة: “مخي جزمة في حاجات كتيرة ببقى عاوزة أعمل حاجة معينة في الماكياج وبقول للماكيير والاستايلست يعملوها”.

https://fb.watch/4Ms0JnWk4j/

وأضافت أن كل مشاهدها في مسلسل “وكل ما نفترق”، بالاشتراك مع الممثل والمطرب الشاب محمد الشرنوبي، كانت صعبة وأغلبها تتضمن ضرباً وسحلاً، لافتة إلى أنها تنتقل في أماكن تصوير كثيرة مبينة أنها ضربت وتم ضربها عدة مرات وسيتم عرض المشاهد في رمضان المقبل والجمهور متشوق لهذا الدور الجديد عليها.

ولفتت إلى أنه يوجد ممثلون كثيرون موهوبون، ولكن اختيار الموضوع المناسب هو الذي يساعد الممثل على النجاح، وأن يتذكره الجمهور ويتفاعل معه ويستمتع أثناء المشاهدة.

عاشت ريهام حجاج معظم حياتها في إيطاليا، حيث إنها ولدت هناك وتخرجت من كلية الإعلام وعملت بعدها في مجال التسويق، وشاركت في عام 2010 في مسلسل «أزمة سكر» مع الممثل أحمد عيد، وكذلك مسلسل «الجبلي».