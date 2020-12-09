نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة جمعتها بزوجها رجل الأعمال والنائب محمد حلاوة من جلسة رومانسية في منزلهما وجّهت من خلالها رسالة إليه تكشف فيها عن مدى حبّها له، وذلك عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها على “إنستغرام”، وكتبت على الصورة بخط اليد من طريق التطبيق: “الحب كله أنت.. بحبك”.

يُذكر أن ريهام تعاقدت على تقديم مسلسل “وكل ما نفترق” لتخوض به سباق الدراما الرمضاني المقبل، وهو قصة ومعالجة درامية محمد أمين راضي، ومن تأليف أحمد وائل، وإخراج كريم، ولم يتم بعد الإعلان عن النجوم الذين سوف يشاركونها في بطولة العمل.

وكان آخر أعمال النجمة ريهام حجاج مسلسل “لما كنا صغيرين” الذي حقق نجاحاً كبيراً في رمضان الماضي، وشارك في بطولته: خالد النبوي، ومحمود حميدة، وكريم قاسم، ونسرين أمين، محمود حجازي، ونبيل عيسى، ومنة فضالي، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.