تعرضت الفنانة ريهام حجاج لإجهاض وخسرت جنينها وذلك بعدما أثارت تساؤلات الجمهور عن حملها في آخر ظهور لها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها.

كشف مصدر مقرب من ريهام حجاج لبرنامج ET بالعربي عن تعرضها للإجهاض حيث قال “البيبي نزل ربنا مكتبلهوش يكمل”.

يشار أن ريهام حجاج أعلنت عن حملها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة أثناء لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي منذ قرابة الأربع أشهر.

كما أنها احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادها بصحبة نخبة من النجوم من بينهم إلهام شاهين، نيللي كريم وغيرهم.

الجدير بالذكر أن ريهام حجاج شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “وكل ما نفترق” مع أحمد فهمي، أيتن عامر وغيرهم نخبة من النجوم