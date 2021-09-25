احتفلت الفنانة المصرية، ريهام حجاج، بعيد ميلادها في حفل كبير أقيم في حديقة منزلها وزوجها رجل الأعمال المصري، محمد حلاوة، في حضور عدد من نجوم الفن والمشاهير.

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور عيد ميلاد ريهام حجاج، كان منهم نيللي كريم ويسرا وإلهام شاهين وبوسي شلبي والمخرجة إيناس الدغيدي.

وشاركت حجاج مقتطفات من داخل حفلها مع الجمهور، إذ نشرت مجموعة صور جمعتها بكلا من نيللي كريم والفنانة يسرا وإلهام شاهين، والإعلامية بوسي شلبي، والفنانة يسرا، والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، وذلك من خلال خاصية ستوري عبر حسابها على انستغرام.

هذا وقد حرص رجل الأعمال محمد حلاوة على تهنئة زوجته الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلادها من خلال مغازلتها ببعض الكلمات الرومانسية التي تبرز أهميتها في حياته وحياة العائلة، إذ نشر صورة لها وعلق عليها قائلا: “عيد ميلاد سعيد لحب حياتي لمن يضيء حياتي وحياتنا العائلية عيد ميلاد سعيد حبيبة قلبي”.

وقبل ساعات من الاحتفال الذي حضره نجوم الفن، كانت ريهام حجاج وزوجها يشعلان السوشيال ميديا بوصلة غزل ورومانسية متبادلة مع زوجها، رجل الأعمال محمد حلاوة، ونشر الثنائي مجموعة من رسائل الحب المتبادلة بينهما والتي أشعلا بها منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر رجل الأعمال، محمد حلاوة، مجموعة من الصور التي جمعته بزوجته ريهام حجاج وعلق عليها بكلمات رومانسية احتفل فيها بعيد ميلاد زوجته، وكتب حلاوة: “عيد ميلاد سعيد لحب حياتي لمن أضاءت حياتي وحياتنا العائلية .. عيد ميلاد سعيد حبيبة قلبي وعمري.. رورو”.

من جانبها أعادت ريهام حجاج نشر رسائل زوجها وعلقت عليها بكلمات: “بحبك يا حياة قلبي، ربنا يخليك ليا يا عمري يا رب”.