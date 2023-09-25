شاركت النجمة المصرية ريهام حجاج عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة لشقيقتها “روفانا” احتفلا بعيد ميلادها.

شقيقة ريهام حجاج

علقت ريهام حجاج أسفل الصور قائلة “كل سنة وأنت طيبة يا أحلي بنوتة في العالم وأشوفك دايما مبسوطة و حلوة و متهنية العمر كله، أختي حبيبتي و نور عيني بحبك يا قلبي”.

ظهرت شقيقة ريهام حجاج وهي ترتدي اطلالة جذابة فارتدت فستان من اللون الأسود قصير واعتمدت أن يكون شعرها منسدلا ووضعت مكياج ناعم.

تفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات وتمنوا لها سنوات سعيدة أكدوا على الشبه الكبير بين ريهام وشقيقتها وأنها نُسخة منها.

ولادة ريهام حجاج

ريهام حجاج رزقت بتوأم من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة مؤخرًا، وأطلقت عليهم أسماء جميلة ويوسف.

أسماء أبناء ريهام حجاج

أعلن محمد حلاوة خبر استقبال ابنائه الجدد عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وكتب تعليق قال فيه صورة”حمد الله على سلامتك يا حبيبتي ونور عنيا ريهام حجاج، الحمد لله وما شاء الله ربنا رزقنا جميلة محمد حلاوة ويوسف محمد حلاوة”.

مسلسل “جميلة”

أما عن مسلسلها الأخير “مسلسل جميلة” فهو دراما اجتماعية، وحقق نجاح كبير في موسم رمضان 2023

وأكد المؤلف أيمن سلامة، أن المسلسل يتناول عقوق الآباء وكذا عقوق الأبناء، لافتا إلى أن الفنان هانى عادل يؤدى دور زوج “جميلة” الفنانة ريهام حجاج، وطليق الفنانة عبير صبرى.

مسلسل “جميلة” بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.

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