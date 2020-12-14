استعادت الفنانة المصرية ريهام حجاج صورة من أرشيفها ونشرتها على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

ومن خلال التعليق أشارت إلى أنها تعود إلى 10 سنوات. وكتبت: “صورة من عُشر قرن سنة 2010. مصورهالي صديقي وأخويا الموهوب اللي بقا ممثل رهيب محمد عز. صباح الفل على الكل. وحشتوني”.

وركزت التعليقات الكثيرة على شكل ريهام حيث رأى بعض الناشطين أنها لم تتغير، فيما أشار آخرون إلى أن مرور السنين ترك أثره على وجهها وملامحها. وحققت الصورة أكثر من 32 ألف إعجاب.

ويشار إلى أن ريهام لفتت الأنظار في وقت سابق بصورة نشرتها عبر خاصية القصص المصورة “ستوريز” على الحساب نفسه. وظهرت فيها خلال جلسة رومانسية مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة. ومن خلالها وجهت إليه رسالة معبّرة عن حبّها له وكتبت: “الحب كله أنت… بحبك”.

ويُذكر أن ريهام تعاقدت على تقديم مسلسل “وكل ما نفترق” لتخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني المقبل. وهو عن قصة لمحمد أمين راضي، تأليف أحمد وائل وإخراج كريم.