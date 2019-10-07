ريهام سعد تثير غضب الجمهور من جديد بحديثها عن السمنة : ” الموت أحسن من التخن “

نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” صورة عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” تشكو فيها من زيادة وزنها على الرغم من لجوئها إلى إجراء حمية غذائية لإنقاص الوزن .

والتي كانت قد كشفت عنها منذ فترة بسبب إنها تأكل كثيرا من الفراغ بعد مكوثها في المنزل وتوقفها عن العمل .

وجاءت الصورة تتضمن دجاجة على الميزان لمعرفة وقياس وزنها .. ومكتوب فيها : ” كام يا بت .. متخضنيش على نفسي ” .

وكتبت ريهام ساخرة من عدم انتظامها في الريجيم الذي تتبعه : ” بلغبط لغبطة السنين في الدايت يا لهوي يا لهوي .. اللي يزعل هو حر .. الموت أحسن من التخن ” .

وواجه هذا التعليق عددا من الانتقادات من جانب المتابعين الذين تستفزهم الأمر بإنها مازالت مستمرة في الحديث عن السمنة ومرضاها بهذه الطريقة والتي تسببت لها من قبل في إيقافها عن العمل من قبل نقابة الإعلاميين وإيقاف برنامجها على قناة الحياة .

فجاء أحد التعليقات : ” هو انتي مبتحرميش وبجد مستفزة وبتكابري ليه كده افهم ” و ” نفسي تتقى الله فى كلامك حتى فى هزارك سم ايه ده ” و “ربنا يهديكي و يشفيكي انتي و اشباهك ” .