قالت الاعلامية المصرية ريهام سعيد أن هناك حرب يخوضها عدد من الفاشلين لمنعها من مزاولة المهنة، حسب تعبيرها.

وقالت ريهام سعيد في تدوينة عبر حسابها على انستغرام: ” الحرب بدأت قبل اي حاجه .مكنتش اعرف اني مهمه كده و بخوف كده مكنتش اعرف لمجرد التفكير في الرجوع كل الفشله هايبتدوا يسنوا أسنانهم . بتثبتوا ايه لمين؟ قاعدين تكلموا طوب الارض عشان مرجعش و بتدفعوا فلوس لمواقع تعمل استفتاءات خايبه زيكوا عليها أصحابكوا بيعلقوا باكونتات فيك . ما إنتوا لو مش خايفين تقعدوا في البيت و تتفرجوا علي نفسكوا مش هاتخافوا كده .”.

وتابعت ريهام سعيد: “اتطمنوا انا لسه مارجعتش و ممكن مارجعش لو ربنا مشً عايز و ممكن اموت بس ال ٢٤ ساعه الي فاتوا اثبتولي ان النجاح مابيروحش و ان الشاطر الناس كلها بنبقي عارفه انه شاطر . جمهوري كبير اوي و عظيم اوي و الدعاء بيوصل . آه نسيت اقول حاجه رجوعي من عدمه مش هايغير فكره انكوا فاشلين و هاتفضلوا فاشلين مسنودين آه بس ناجحين لا ماتموتوش علي الدنيا كده .”

وكانت ريهام سعيد قد أعلنت في وقت سابق عن عودتها للعمل الاعلامي بعد تسوية اوضاعها مع نقابة الاعلاميين.