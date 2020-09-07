مع انتهاء المدة التي تم إيقافها فيها ومنعها من الظهور في وسائل الإعلام، نشرت الإعلامية ريهام سعيد على حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة لها، وعلّقت عليها برسالة طويلة وجّهتها الى نفسها لتذكّرها بعدم الخوض في أزمات ومشاكل مرة أخرى، لأنها لن تُصلح الكون. وكتبت على الصورة قائلةً: “للتصحيح هابطل أعمل مشاكل بإني أدخل نفسي في حاجات وأدافع عن ناس وأنا مش طرف باعتقادي إني بقول الحق وفي الآخر ألبس أنا. كلمة الحق بتزعل”.

وأضافت: “مش هاصلح الكون اكتشفت إن ده مش صح، اهتم بنفسك ومالكش دعوة بمشاكل غيرك لما بتقع مابتلاقيش جنبك غير ربنا محدش نفعني ولا افتكرني حتى. ضيع وقتك لخدمة الناس البسيطة واستمتع بفرحتهم حب الحياة النعم أكتر بكتير من الهموم. أنا آسفة يا ريهام يا سعيد على الي أنا عملته فيكي وعلى فكرة مشاكل شغلي مش غلطات كلها كماين بس الحمد لله والله أنا أسعد إنسانة في الكون لإني اتعلمت الرضا. ألف حمد وشكر”.

وكانت ريهام قد أعلنت عن عودتها الى العمل الإعلامي ووقف قرار استبعادها، وكشفت عن الخبر عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” من طريق نشرها فيديو يضم لقطات من برامجها على أغنية “يا بلدنا يا حلوة” لعمرو دياب، وعلّقت على الفيديو كاتبة: “النهاردة ٢٨ أغسطس، ماسمعش ولا أشوف حد بيكتب الإعلامية الموقوفة، مابقتش موقوفة والسنة دي كلنا قعدناها في البيت مش أنا لوحدي وعدت السنة بسلام يالا افرحوا معايا بالبداية الجديدة واللي جاي كله خير ونجاح أنا متأكدة لأن ربنا كبير وعظيم. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة، بحبكوا أوي”.