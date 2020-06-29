نفت الاعلامية المصرية ريهام سعيد ان تكون قد أدلت بأي تصريح تعليقا على الحكم الصادر ضد سما المصري والقاضي بسجنها أربع سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه (18,500 دولار أميركي)، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وقالت ريهام سعيد في فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام: “انا من اول موضوع سما المصري لغاية النهاردة انا ما علقتش ولا تعليق ولا كتبت اي تعليق على اي صفحة تخصني ولا تواصلت مع اي صحفي ولا علقت على الموضوع لأن عندي حاجات اهم بكثير انا مركزة في شغلي وفي حياتي”.

وتابعت ريهام سعيد: “لو سمحتوا بعض السادة الصحفيين الذين يكتبون اخبار مغلوطة عني من زمان وادوا الناس فكرة مش حقيقية بيتهيألي كفاية لأن من كثر من اديتوا للناس عني فكرة مش حقيقية انا بقيت مش عارفة نفسي”.

وكانت مواقع مصرية قد نقلت عن ريهام سعيد تعليقها على قرار حبس سما المصري بأن “ذلك يشير إلى اتجاه الدولة للقضاء على الفساد والتخلص من كل مظاهر التعدي على قيم المجتمع”.