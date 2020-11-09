أثارت الإعلامية المصرية ريهام سعيد حالة من الجدل بين متابعيها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تقليدها مواطنتها االاعلامية وفاء الكيلاني.

فقد لفتت ريهام سعيد الانظار في أحدث صورها التي نشرتها على انستغرام بسبب الشبه الكبير الذي بدا واضحًا بينها وبين الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، حيث بدت نسخة طبق الأصل منها خاصة بطريقة الوضعية التي اتخذتها في الصورة.

ومن أبرز التعليقات:”فكرتك وفاء الكيلاني”, “انتى قلبتي على وفاء الكيلانى لية كدة”، “انتي شكلك اتغير كده ليه ؟؟؟”.

وكانت ريهام سعيد قد نشرت قبل ذلك مقطع فيديو من كواليس جلسة التصوير التي خضعت لها قائلة: “انها شعور رائع ان تنهض مجددا ومجددا ومجددا بفضلك يا رب”.

وكانت شبكة قنوات النهار المصرية قد أعلنت تعاقدها مع «ريهام» من جديد بعد توقفها لفترة طويلة بسبب أزماتها الاخيرة..

وأبدت ريهام سيعد تشوقها للعودة وأن تكون عند حسن ظن جمهورها، الذي تعود إليه مرة أخرى بوجه جديد ورسالة قوية، بحسب وصفها، بعد توقيعها عقدا مع قناة النهار للعودة لتقديم برنامجها الشهير «صبايا الخير» بشكل جديد، موجهًة الشكر لرئيس مجلس إدارة القناة علاء الكحكي، وقالت في فيديو بثته مباشرة عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «كل أصدقائي وجمهوري أشكرهم ومن وقفوا جنبي ولم يتخلوا عني».

وعن قناة «النهار»، قالت: «المشكلة تم حلها من يوم ما سألوا عليا ولما بعت رسالة لعلاء الكحكي وقلت له سامحني».

وتابعت: «كان أول واحد بعت له كده لأنه واحد من الناس اللي ساعدوا في خروج البرنامج طوال 6 سنين، وأي أزمة كنت معاهم ومش غريب نقف مع بعض ونحط إيدنا في إيد بعض، وبشكر كرم الأخلاق اللي بيتمتعوا بيه ولما دخلت أمضي العقد نفس الناس اللي ارتبطت بيها ومتشوقة جدا لإني أبدأ أول حلقة وربنا يوفقنا وربنا كان كارمنا جدا في البرنامج».

وعن الشكل الجديد للبرنامج: «هنخلي بالنا شوية من القضايا المثيرة للجدل واللي سابقة عصرها وهنقدم كل ما هو مفيد وما يوعي».

وكانت ريهام سعيد أعلنت اعتزالها العمل الإعلامي بعد إيقافها من المجلس الأعلى للإعلام.