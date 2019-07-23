ريهام سعيد تعلق على شائعة وفاتها: “هم يضحك و هم يبكي”

تفاعلت الاعلامية المصرية ريهام سعيد مع شائعة يتم ترويجها حاليا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاتها.

ونشرت ريهام سعيد صورة تظهر فيها الى جانب جنازة مع خبر “بعد صراع مع المرض وفاة ريهام سعيد البقاء والدوام لله اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناته”.

وعلقت ريهم على الصورة قائلة: “🤣🤣🤣🤣هي وصلت للدرجه دي؟ طب معلش حتي لو مت ليه احمد سعيد عبد الغني شايل النعش بتاعي. هم يضحك و هم يبكي”.