أعلنت الإعلامية ” ريهام سعيد ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تنازلها عن جميع القضايا التي سبق وأن قدمتها ضد ” سما المصري ” .

وأشارت ريهام سعيد إلى أنها أقدمت على تلك الخطوة من أجل تخفيف الحكم الصادر ضد سما المصري وأنها اتخذت هذا القرار بعد تفكير طويل .. فكتبت في منشورها قائلة : ” بعد تفكير طويل ووجع قررت التنازل عن قضية سما المصري لتخفيف مدة سجنها ” .

وتابعت مستشهدة بحديث شريف : ” ثبت عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: مَن نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ علَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عليه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ ” .

يذكر أن الأزمة بين سما المصري وريهام سعيد تعود إلى سبتمبر 2019 حينما تقدم محامي الأخيرة ببلاغ للنائب العام ضد سما المصري بتهمة القدح والذم .. والتي تمت إحالتها إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لها تهم إساءة استعمال أجهزة الاتصالات .

حيث بينت التحقيقات أنها سبت عن طريق الهاتف الإعلامية ريهام سعيد وأوكلت لها أمورا لو صحت لأوجبت احتقارها لدى بني وطنها حيث أرسلت لها رسائل مسيئة عبر تطبيق “واتس آب” .