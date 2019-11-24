ريهام سعيد تعلن دعمها ودفاعها عن ” حمو بيكا “

نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من حفل المطرب الشعبي المصري ” حمو بيكا ” الذي أقيم مساء يوم الجمعة الماضية في الأردن .

وعلقت ريهام سعيد على مقطع الفيديو معلنة عن دعمها ومساندتها لحمو بيكا وطلبت من نقيب الموسيقيين في مصر الفنان ” هاني شاكر ” بالسماح له بإقامة الحفلات داخل مصر بعد قرار منع مطربي المهرجانات من إقامة الحفلات والأزمة التي أثيرت بينهما بعد اقتحام حمو بيكا لنقابة الموسيققين اعتراضا منه على هذا القرار .

فكتبت قائلة : ” ليه ‏حمو بيكا بيعمل حفلات كبيرة برة مصر وممنوع في بلده اشمعنى أوكا وأورتيجا وشعبولا ورمضان .. أرجوك يا ‏أستاذ هاني شاكر شوف حل لحمو بيكا متخليش بلد غير بلده تحتضنه ” .

وتفاعل المتابعين على مقطع الفيديو وتعليق ريهام سعيد ما بين مؤيد لها وما بين معارض خاصة وإنها ذكرت أسماء لبعض الفنانين .

لترد على ذلك قائلة : ” توضيح بس أنا قضيتي مش ‏محمد رمضان الموضوع هنا خيار وفقوس .. محمد حبيبي ونجم وناجح وربنا يزيده .. القضية هنا ليه محمد رمضان ‏أوكي وأوكا وأورتيجا أوكي وشعبان عبد الرحيم أوكي وحمو بيكا لا .. الراجل قال هاغني كلام محترم وبيطلع ‏يعمل حفلات بره ليه إحنا نمشي السياسة خيار وفقوس ” .