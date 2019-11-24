ريهام سعيد تعلن دعمها ودفاعها عن ” حمو بيكا “

نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من حفل المطرب الشعبي المصري ” حمو بيكا ” الذي أقيم مساء يوم الجمعة الماضية في الأردن .
وعلقت ريهام سعيد على مقطع الفيديو معلنة عن دعمها ومساندتها لحمو بيكا وطلبت من نقيب الموسيقيين في مصر الفنان ” هاني شاكر ” بالسماح له بإقامة الحفلات داخل مصر بعد قرار منع مطربي المهرجانات من إقامة الحفلات والأزمة التي أثيرت بينهما بعد اقتحام حمو بيكا لنقابة الموسيققين اعتراضا منه على هذا القرار .
فكتبت قائلة : ” ليه حمو بيكا بيعمل حفلات كبيرة برة مصر وممنوع في بلده اشمعنى أوكا وأورتيجا وشعبولا ورمضان .. أرجوك يا أستاذ هاني شاكر شوف حل لحمو بيكا متخليش بلد غير بلده تحتضنه ” .
وتفاعل المتابعين على مقطع الفيديو وتعليق ريهام سعيد ما بين مؤيد لها وما بين معارض خاصة وإنها ذكرت أسماء لبعض الفنانين .
لترد على ذلك قائلة : ” توضيح بس أنا قضيتي مش محمد رمضان الموضوع هنا خيار وفقوس .. محمد حبيبي ونجم وناجح وربنا يزيده .. القضية هنا ليه محمد رمضان أوكي وأوكا وأورتيجا أوكي وشعبان عبد الرحيم أوكي وحمو بيكا لا .. الراجل قال هاغني كلام محترم وبيطلع يعمل حفلات بره ليه إحنا نمشي السياسة خيار وفقوس ” .
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ليه حمو بيكا بيعمل حفلات كبيره بره مصر وممنوع في بلده اشمعنى اوكا وأورتيجا وشعبولا ورمضان ارجوك يا استاذ هانى شاكر شوف حل لحمو بيكا ما تخليش بلد غير بلده تحتضنه #Reham_Saeed