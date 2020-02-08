ريهام سعيد تكشف حقيقة جمعها تبرعات لعلاج ” يوسف فوزي “

نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو ظهرت من خلاله لكشف حقيقة ما تم تداوله عن مساعدتها في علاج الفنان المصري ” يوسف فوزي ” الذي يعاني من مرض الشلل الرعاش وجمع التبرعات له .

فقالت ريهام سعيد إنها وجدت صفحات تحمل إسمها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” والتي تكتب منشورات وتعليقات وتعمل على جمع التبرعات بإسمها وهي لا تمت لها بصلة .. وأن التبرعات التي كانت تقوم بجمعها سابقا كانت عن طريق وزارة التضامن الإجتماعي .

وتابعت : ” اللي عامل أكونت بإسمي وبيلم تبرعات ده مش أنا .. عمري ما بلم تبرعات ولا هلم .. ممكن أساعد الناس من خلال علاقاتي بدكاترة لكن مش من خلال التبرع ” .

وعن الفنان يوسف فوزي قالت ريهام سعيد إنها تواصلت معه من أجل إخباره بإنها تعاملت مع حالات مشابهة لحالته وساعدت في علاجهم وأن مجموعة من الأطباء طلبوا مقابلته لمعرفة حالته بشكل دقيق .

وأشارت إلى أن يوسف فوزي وافق على ذلك في البداية فقالت : ” كلمت أستاذ يوسف فوزي مع انتشار مقطع الفيديو الشهير وأخبرته بوجود علاج وعرضت عليه المساعدة .. هو وافق في البداية بس رجع كلمني وقاللي إن الدكتور قال مفيش داعي إني أعمل المحاولة دي ” .