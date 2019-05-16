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ريهام سعيد تكشف طلاق عمرو دياب من زوجته زينة عاشور

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عمرو دياب

كشفت الإعلامية #ريهام_سعيد عن أن الفنان #عمرو_دياب قد انفصل عن زوجته زينة عاشور منذ سنوات وقبل أن يدخل في علاقته مع الفنانة #دينا_الشربيني.

جاء إعلانها بعدما ردّت على سؤال لأحد متابعيها عبر “إنستغرام” جاء فيه: “هو أنتِ يا ريهام مش عندك مبدأ أنك تكرهي خطافات الرجالة؟، في إشارة لدينا الشربيني. وأجابت ريهام عن السؤال قائلة: “عمرو دياب مطلّق بقاله كتير أوي قبل دينا”.
وكانت سعيد أعربت عن دعمها للشربيني في بطولتها لمسلسل “زي الشمس” الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني، ونشرت صورة لها وعلّقت: “غير أنك محترمة ومتواضعة أنتِ إنسانة جميلة وتستحقين كل خير. أبدعتِ. أبدعتِ. أبدعتِ برافو برافو برافو.. ربنا عوضك خير وإن شاء الله تفضلي عاليه فوق السما.. ربنا بجد كبير”.

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