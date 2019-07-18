ريهام سعيد تهاجم محمود العسيلي ” كرهتك .. النجومية أخلاق “

في ظل تداعيات الأزمة التي تسبب بها الفنان المصري ” محمود العسيلي ” بعد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو له ظهر به وهو يحرج بشدة أحد معجبيه في آخر حفلاته الغنائية .

حيث طلب المعجب منه التصوير معه ليرد عليه العسيلي قائلا : ” حضرتك معاك واسطة عشان تتصور معايا ” .

ليبدأ سيل من الانتقادت والهجوم عليه من جانب الجمهور وبعض المشاهير من بينهم الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” .

حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع ” إنستجرام ” صورة تضم لقطتين إحداهما لواقعة محمود العسيلي في حفله الغنائي والصورة الأخرى للمطربة الشهيرة ” أديل ” وهي تقبل يد أحد معجبيها في حفل لها عام 2017 بأستراليا .

لتقارن ريهام سعيد بينهما وهاجمته هجوما شديدا في تعليقها على الصورة حيث كتبت : ” كنت دايما لما بشوفك بنتقدك عشان غرورك غير المبرر بس دلوقتي كرهتك إلا كسر الخواطر .. النجومية أخلاق ” .

كما نشرت أيضا صورة للفنان ” تامر حسني ” وهو يلتقط صورا تذكارية مع جمهوره بتواضع وصدر رحب وكتبت معلقة عليها : ” يا محمود اتعلم من الأساتذة .. أبو الرجولة والذوق والأخلاق والطيبة تامر حسني ” .