ريهام سعيد توبخ ياسمين صبري.. والسبب؟

وجهت الاعلامية المصرية ريهام سعيد عتاباً حاداً وصريحاً الى مواطنتها الممثلة ياسمين صبري وذلك بعد أن علقت الأخيرة على منشور لها عبر حسابها على “انستقرام” بكلمات اتسمت بالتمييز ضد المصابين بمرض متلازمة داون، واعتبر متابعوها أنها تسخر بشكل علني منهم.

ورغم حذف ياسمين صبري لتعليقها المسيء فور أن انتبهت لصداه السيئ الذي أشعل الانتقادات ضدها، إلا أن ريهام سعيد أعادت نشر صورة تتضمن التعليق.

ريهام سعيد وكتبت في ردها: “الداون سندروم اسمهم مايتحطش في هزار ولا ينفع تسخري منهم . مايعرفوش يتشقلبوا لكن عندهم أخلاق و قلب”، وذلك بعد أن قالت ياسمين صبري لإحدى متابعاتها: “نعم أراهن أنك فعلت ذلك ولهذا تعاني الآن من متلازمة داون”.

تعليق ياسمين صبري المزعج جاء رداً على معجبتها التي مازحتها في ردها على صورة نشرتها ياسمين صبري خلال وقوفها على رأسها لكي تبين لمحبيها مدى لياقتها البدنية، حيث كتبت لها: “فعلت هذه الحركة وأنا في عمر الـ6 سنوات”، ليأتي رد بطلة مسلسل “حكايتي” مخيباً للتوقعات، حيث هاجمها الجمهور بضراوة إلى أن سارعت بحذفه.