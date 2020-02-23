ريهام سعيد توجه رسالة إلى محمد رمضان ” : يارب ينصرك ومتقعش زيي “

نشرت الإعلامية ” ريهام سعيد ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” منشورا وجهت من خلاله رسالة إلى الفنان ” محمد رمضان ” على خلفية الأزمة التي يمر بها في الوقت الحالي والهجوم عليه بسسب مشكلته مع الطيار ” أشرف أبو اليسر ” إلى جانب قرار منعه من الغناء .

فكتبت ريهام سعيد معربة عن دعمها ومساندتها لمحمد رمضان قائلة : ” محمد رمضان بيفكرني بنفسي من 6 سنين لما عديت الخطوط المشروعة للنجاح كانوا بيألفولي تهم وكل تهمتي صدقي وثقتي بنفسي ونجاحي .. يارب ينصرك يا محمد ومتقعش زيي ” .

وعلقت على المنشور وقالت : ” حسبنا الله ونعم الوكيل ” .

كما نشرت ريهام سعيد أيضا مقطع فيديو عقب تفاعل الجمهور والمتابعين مع منشورها وتوجيه الانتقادات لها وسؤالهم عن السبب من وراء دعمها لمحمد رمضان والتي أجابت من خلاله على ذلك .

فقالت : ” ناس كتير بتسألني ليه بتساندي محمد رمضان حملة التشويه اللي معمولة ضده أنا عانيت من زيها كتير ومش من نوع إني لما أكون مضايقة من حد شخصيا انتقم منه من خلال إني أقوم عليه السوشيال ميديا أو استعمل جمهوري .. ده أسلوب واطي ووضيع مقدرش اعمله ” .

وتابعت ريهام سعيد : ” أنا بساند محمد رمضان لإني بساند قصة نجاح بساند حد تعب .. ناس بتقولي انتي بتساندي واحد بيطلع عريان وبيشجع البلطجة معلش هو فريد شوقي لما عمل الفتوة والعبقري أحمد السقا عمل ابراهيم الأبيض وفيلم الجزيرة هل كان بيشجع البلطجة وتجارة المخدرات ” .

وأضافت : ” اللي بيقول إني بطبل لمحمد رمضان علشان يشغلني لإني قاعدة في البيت تفكير منحط وناس حقودة مش معنى إني بشكر في فنان زميلي إني بطبل علشان يشغلني يمكن إنت اللي كده ودايما بتعمل حاجة علشان عايز حاجة ” .