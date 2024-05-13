عادت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قضيتها مع طبيب التجميل اللبناني نادر صعب إلى الواجهة، إذا أعلنت أن التشوهات التي أصابتها نتيجة عملية تجميل فاشلة “لا علاج لها”، وفق قولها.
فيديو جديد لـ ريهام سعيد
وشاركت ريهام سعيد فيديو عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام” استعرضت فيه التشوهات التي في وجهها، لافتة أنها قررت تقبل وجهها بعد تأكيد الأطباء لها أنه لا يوجد أمل في ترميمه، مضيفة: “مفيش أي دكتور عنده علاج يرجعني بني آدمة، قررت أسلم أمري لله وأعيش كده، بس سأدعي عليك كل يوم في كل صلاة”.
ووجهت كلمة لنادر صعب، قائلة: “دمّرتني، ودمرت حياتي، حسبي الله ونعم الوكيل”.
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وتعاطف متابعو ريهام سعيد معها؛ بعد ما تعرضت له جراء العملية، مطالبين إياها بتقبّل شكلها الجديد، ومؤكدين لها أنها “تبدو جميلة رغم كل شيء”، بحسب قولهم. بينما رأى البعض الآخر أنها هي من تسببت بهذه النتيجة، بسبب حرصها الدائم على الخضوع لعمليات التجميل.
أزمة ريهام سعيد وطبيب التجميل
وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قد أحدثت ضجة واسعة بعد اتهامها طبيب التجميل البارز نادر صعب، صراحة، بتشويه وجهها.
وزعمت أن الطبيب “صعب” شوّه جانبَي عينيها؛ إذ تظهر خطوط العملية التجميلية بشكل صارخ، إلا أنها تخفي ذلك بمستحضرات التجميل، وفق تعبيرها.
ونشرت ريهام سعيد صورًا لعينيها من الجانبين، وقد ظهر عليهما آثار خياطة جراحة.
وما لبث أن رد الطبيب اللبناني في بيان صحفي على اتهام ريهام سعيد له، مشيرًا إلى أنّ ما صرحت به تضمن “كذبًا” و”تضليلاً” ومعلومات مغلوطة، بحسب قوله.
ونوّه إلى أنّه ستتم ملاحقة كل من روّج وأشاع، وكل من تورّط بمثل “هذه الأخبار الكاذبة”، قانونيًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
وختم البيان بالقول إنه “سيتم تقديم كل الأدلة التي تفنّد ادعاءات الإعلامية المصرية”.
يُذكر أن ريهام سعيد من أكثر الإعلاميات المصريات المثيرات للجدل، وكانت قد أحدثت جدلاً كبيراً كان آخرها عملية التجميل التي أجرتها والخطأ الطبي الناجم عنها،وقد أحدثت جدلاً كبيراً أيضا في حلقة بعنوان “صيد الثعالب” والتي واجهت بسببها هجوماً شديدا من الجمهور وجمعيات الرفق بالحيوان وتم إيقافها بسببها.
نتيجة اللعب بخلقة الله و نتيجة انعدام الثقة ب النفس .
المفروض أي امرأة يكون عندها ثقة عالية بنفسها و بشكلها مهما يكون و ما تهتم بشكل مرضي ب المجتمع و الناس ، الناس ما بيعجبهم العجب و أكثر المتنمرين عندهم عقد نفسية و ما عندهم ثقة ب أنفسهم .
أنا مع عمليات التجميل لو كانت بغرض معالجة تشوه نتيجة حادث أو مرض أو سبب قوي حقيقي و ضدها إذا كانت لتغيير خلقة رب العالمين و تغيير الملامح .
كل انسان رح يكبر و رح يتغير ولا شيء يبقى على حاله، الناس يخافوا من السن و لكن إذا كان أسلوب الحياة صحي مع العناية و الاهتمام بالصحة و الشكل و اناقة الملابس المناسبة للجسم بشكل مرتب فلا داعي للتجميل و لا داعي يكون هوس او اهتمام يتحول لمرض إرضاءاً للمجتمع أو الشريك .
إذا كان الشريك صاحب نظرة سطحية و فكر تافه و على المظاهر فهذا لا يستحق الارتباط فيه لانه مع الزمن سهل يبيع و يخون !
نصيحة مني لكل امرأة عززي ثقتك بنفسك و اسعي للأفضل بطرق صحية و لا تسمحي لأي شخص يدمر نفسيتك و يكون سبب بخلق أزمة ثقة عندك و تذكري عزيزتي المرأة الناس أذواق و كل شخص يرى الجمال بشكل مختلف ، و لا تهتمي إذا لم يلتفت شخص أو حتى ١٠٠ لشكلك أو لا يرون انكِ جميلة لأنها مسألة أذواق و تأكدي يوجد من يرون أنكِ جميلة و يعجبهم ستايلك .
إذا شعرنا بخيبة أمل و تأثرنا كثيراً و سمحنا للآخرين أن يخترقوا نفسيتنا و ثقتنا فهذا ضعف منا و انهزام و هذا سيكون سبّب بتعاستنا، لذلك نحن أو أنا الإنسانه أضع حدود و اقرر كيف أتقبل آراء الآخرين و هل سأسمح لهم ب التأثير عليّ أم لا ؟
و تذكري من يشعر بضعفك يتمادى و يتعمد الاساءة لذلك لا تعطيهم مجال وابتسمي و دمريهم بثقتك بنفسك و اعتزازك بقدراتك و شخصيتك و ثقافتك فهذا يسبّب لهم أزمة نفسية و غيرة و حقد و حسد و هذا يقتلهم هم و يشغلهم بكِ و يدمرهم و يؤثر عليهم هم و انتِ تكوني ب أفضل حالاتك ومتألقة و سيدة المكان و حضورك يؤرقهم و غيرتهم تفضحهم 😉
الثقة ب النفس أهم شيء 👌🏻
ماذا تقول أنت؟