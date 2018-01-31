ريهام سعيد: “كلنا مرضى نفسيين”… وتعترف بمرورها شخصيا بهذه التجربة!

كشفت الاعلامية المصرية ريهام سعيد عن مرورها بأزمات نفسية بسبب برنامجها “صبايا الخير” وأنها تعالجت لفترة من المرض النفسي.

خلال حلقة الثلاثاء من برنامج “صبايا الخير” المذاع عبر قناة “النهار” قالت ريهام إن الجميع مرضى نفسيين، فكل شخص منا مر في طفولته بموقف ما أثر في نفسيته، ولكن لأننا لا نعترف بهذا المرض لا يحاول أي شخص العلاج.

وعاتبت ريهام الأطباء النفسيين لأن طريقة علاجهم تختلف عن الخارج فلا يستمعون للمريض بشكل جيد.

وحكت أنها في فترة من الفترات أصيبت بمرض نفسي بسبب حلقات برنامجها والحالات الإنسانية المصابة بأمراض خطيرة التي تعرضها، فكانت تخاف من أن يحدث لها شيء، وطوال الوقت تشعر أن شيئا سيقع على رأسها، فذهبت للطبيب النفسي.

وأضافت أنها ما أن تدخل على الطبيب يكتب لها ورقة مليئة بالأدوية المهدئة، ولكنها رفضت تناولها ولجأت إلى القرآن الكريم وكان هو سبب شفائها.