نشرت الفنانة المصرية ” ريهام عبد الغفور ” صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من إحتفالها بخطبة إبنة شقيقتها .

وكتبت ريهام عبد الغفور في تعليقها على الصورة : ” لا أصدق أن طفلتي الصغيرة هي هذه العروسة الجميلة التي علمتني كيف أكون أما قبل أن أنجب .. أنا بحبك وفخورة جدا بيكي ” .

وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير والذين أشاروا في تعليقاتهم إلى الشبه الكبير بين ريهام عبد الغفور وبين إبنة شقيقتها .

فجاءت التعليقات مثل ” دي نسخة منك ” و ” شبهك أوي ” و ” دي بنتك ولا أختك ” و ” هي دي بنوتك ” و ” شبهك خالص ماشاء الله كانها بنتك بالضبط ” .