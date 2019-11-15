ريهام عبد الغفور تصدم الجمهور بصورة لفتاة تشبهها كثيرا

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور جمهورها بصورة لفتاة من إعلان ما، تشبهها كثيرا.

كتبت ريهام تعقيبا على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على Instagram: “دي مش أنا دي واحدة شبهي بس غالبة شبهي أكتر مني”.

تلقت ريهام تعليقات كثيرة من متابعيها ومنهم صديقتها الفنانة بسمة التي صدمت بسبب هذه الصورة وتوقعت أن ريهام تمازحهم.

يذكر أن ريهام عبد الغفور، شاركت في موسم رمضان 2019، من خلال بطولة مسلسل “زي الشمس” مع دينا ‏الشربيني، وأحمد داود، ‏وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد‎.‎

مسلسل “زي الشمس” من ‏تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز‎.‎