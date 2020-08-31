شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور متابعيها، بصورة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.وظهرت ريهام بنيو لوك مختلف تماماً، عن ملامحها وظهورها المعتاد، حيث أظهرت تغيراً في ملامح وجهها بشكل كبير، وهو ما أثار استغراب المتابعين.

وأرفقت عبد الغفور تلك الصورة بالتعليق حيث كتبت:”شعري ضرب من البحر والشمس واصفر، إيه رأيكم؟ أسيبه وللا أرجعه غامق تاني؟”؛ ليتفاعل معها المتابعين، حيث أكد أحدهم أن عمرها أصبح يبدو أصغر بعد تغير ملامح وجهها قائلاً :”شكلك صغرتي ٣٠ سنة كده احلي”، كما علّق متابع على تغير ملامح وجهها قائلا: “أجنبية أوي كده”.

في سياقٍ آخر، أحتفلت ريهام عبد الغفور مؤخراً بخطبة إبنة شقيقتها، حيث نشرت صوراً من الحفل عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصور: “لا أصدق أن طفلتى الصغيرة هى هذه العروسة الجميلة التى علمتنى كيف أكون أما قبل أن أنجب أنا بحبك وفخورة جدا بيكى”.

وعلي الصعيد الفني، يذكر أن آخر أعمال ريهام عبد الغفور الدرامية “مسلسل زي الشمس” الذي تم عرضه في رمضان قبل الماضي عام 2019، وحقق نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. شارك في بطولة “زي الشمس”، عدد من الفنانين منهم الفنان أحمد مالك، ليلي عز العرب، جمال سليمان، مريم الخشت، ياسين أمير، داليا الخولي، ملك حسن، أحمد داود، سوسن بدر، محمد لطفي شاهين، محمد علاء، دينا الشربيني، وعدد من النجوم الآخرين، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف مريم نعوم.