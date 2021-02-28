وجهت الفنانة المصرية ” ريهام عبد الغفور ” اعتذارا في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لسكان منطقة الزمالك بمحافظة القاهرة .

وذلك على خلفية التصريحات التي أدلت بها مؤخرا في أحد البرامج عن بعض سكان الزمالك وتجسيد شخصياتهم في فيلم ” ربع جرام ” الذي يتناول حياة المدمنين .

وهو الأمر الذي أثار حالة من الغضب والجدل من جانب سكان تلك المنطقة معتبرين تصريحات ريهام عبد الغفور إساءة لهم وهو ما نفته في منشورها مؤكدة على أن ما حدث هو سوء فهم وخطأ غير مقصود .

فكتبت قائلة : ” اتكلمت بحسن نية في برنامج عن أني في مرحلة معينة كنت أعرف بعض الأشخاص القريبين مني في منطقة الزمالك تعرضوا للإدمان وده خلاني نفسي أمثل الدور .. وقولت إن قصة ربع جرام كانت أحداثها في الزمالك وتقريبًا كنت أعرف الأشخاص والحواديت اللي في القصة ” .

وتابعت ريهام عبد الغفور : ” لم أكن أقصد إهانة ساكني الزمالك اللي أنا منهم وأسرتي لازالت تسكن هناك .. بعتذر لو كلامي اتفهم غلط أو ضايق أو جرح أي حد دي غلطة غير مقصودة .. بكتب الكلام ده لإني لقيت posts بتداول عن الموضوع وغضب ثائر حوالين الجملة دي ” .