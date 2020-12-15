شاركت الممثلة المصرية ​ريهام عبد الغفور​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة عائلية، ظهرت فيها إلى جانب والدها الممثل المصري ​أشرف عبد الغفور​ وزوجته وشقيقه وزوجته وشقيق ريهام وابنها الصغير.



وعلّقت ريهام على الصورة بالقول:”العائلة تأتي أولاً، ربنا يخلي لنا اهالينا ويبارك في صحتهم وعمرهم يارب”.



يذكر أن ريهام عبد الغفور عرض لها مؤخراً حكاية “ربع قيراط” من مسلسل “إلا أنا” وحققت فيها نجاحاً كبيراً. وهي من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد علي رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، عصام السقا ورضوى جودة.