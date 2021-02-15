صدمت النجمة العالمية ​ريهانا​ الجمهور بنشرها صورة جريئة لها ظهرت فيها عارية الصدر، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت ريهانا في الصورة وهي تقف وتغطي صدرها بيدها، الأمر الذي شكّل جدلا كبيرا بين الجمهور، وقد لاقت الصورة رواجا كبيرا وانتشارا واسعا بين الصحافة العالمية.

الجدير ذكره ان ريهانا واجهت مؤخرا تهمة سرقة الحقوق الفكرية لإحدى المقطوعات الموسيقية الخاصة بالنجمين الألمانيين كينغ خان وسابا لو، والذين تقدما بدعوى قضائية ضدها.

وبحسب موقع “TMZ” تقدم الفنانين بالدعوى ضدّ ريهانا، وأشارا فيها إلى انهما يمتلكان الحقوق الفكرية لموسيقى وكلمات أغنية وضعاها بعنوان “Good Habits and Bad”، وظهرت في منشور لريهانا على صفحتها الخاصة للترويج لمجموعتها “Fenty” الجديدة.





