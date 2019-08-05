ريهانا تنتقد ترامب بحدة.. والسبب؟

شنت نجمة البوب الأمريكية، ريهانا، هجوماً حاداً على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أعقاب الهجومين المسلحين شهدتهما ولايتي تكساس وأوهايو، حيث أدانت فيه سياسات حكومة دونالد ترامب في التعامل مع قوانين حيازة الأسلحة بالرغم من ارتفاع جرائمها، في الوقت الذي تتخذ فيه كافة الإجراءات المتشددة ضد المهاجرين.

جاء ذلك من خلال تعليقها على تغريدة دونالد ترامب، على الهجوم المسلح الذي تعرضت لها مدينة مدينة إل باسو، واصفاً ذلك بالفعل الجبان، حيث غرد ترامب عبر صفحته على تويتر قائلاً: “إن إطلاق النار اليوم في إل باسو في ولاية تكساس ليس فقط مأساوياً، إنه كان عملاً جباناً، أعلم أنني أقف إلى جانب كل شخص في هذا البلد لإدانة عمل اليوم البغيض”.

في المقابل، أعادت ريهانا نشر التغريدة السابقة معلقة: “أعتقد أنك أخطأت في التعبير”، متابعة “شهدت البلاد وقوع حادثين إرهابيين، تفصلهما ساعات معدودة، تسببت في مقتل أكثر من 30 من المدنيين الأبرياء، وذلك بعد هجوم إرهاربي آخر في كاليفورنيا، والذي نتج عنه سقوط العشرات من القتلى من بينهم طفل، حيث كان استطاع صاحبها الحصول بشكل قانوني على بندقية شبه آلية، لتنفيذ هجومه الإرهابي”.