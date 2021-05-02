كشفت الفنانة العمانية زارا البلوشي تفاصيل طلاقها للمرة الأولى بعد زواج لم يكمل شهراً واحداً بعد أن كشفت منذ أيام عن أن زوجها منحها سيارة مقابل الطلاق.

وقالت زار البلوشي إنه بمجرد وقوع أول خلاف بينهما قال لها إن الزواج قسمة ونصيب وعلقت: “من بعد هالكلام ما ناقشته كلمت أهلي قلت لهم ما ابيه وطلعت وارسلت له الله يستر عليك ومهرك بيرجع لك وبعدها أعلنت انفصالي”.

وتابعت: “شخص أعرفه من سنتين ما يقول لا ويتمنى أي أفكر في الارتباط ويعرف كل الصعوبات اللي صارت لي مع طليقي الأول وكيف أعاني علشان انساه يجي أول خلاف بينا يقول لي الزواج قسمة ونصيب صدمة، كثير يقولون العدة والعدة إذا الزوج ما دخل على زوجته وطلقها مالها عدة”.

وحول شعورها بعد طلاقها سريعا، علقت زارا البلوشي :”حسين اين غبية، حسيت كف قوي على وجهي انصدمت” معتبرة أنها أقوى وأجمل بعد الطلاق

وكانت زار البلوشي قد كشفت عن طلاقها من زوجها، معلنة أنه منحها سيارة علامة تجارية مرسيدس مقابل الطلاق، لتثير الفنانة الشهيرة الجدل بتعليقها.