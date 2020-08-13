حل الإعلامي اللبناني زاهي وهبي ضيفًا على الإعلامية الكويتية إيمان نجم في برنامجها “الليلة”، المذاع عبر تليفزيون الكويت. ‏وخلال الحلقة تعرضت نجم لموقفٍ محرج بسبب أحد الأسئلة التي وجهتها لوهبي.‏

وخلال اللقاء سألت ايمان نجم ضيفها زاهي وهبي عن أكلاته المفضلة، الأمر الذي أضحك الأخير، كون لبنان ‏تمر في ظروفٍ صعبة بعد أحداث مرفأ بيروت.‏

وأوضح وهبي أنه لبى الدعوة للظهور في البرنامج، كونها اتفاقًا مسبقًا قبل وقوع أحداث لبنان الأخيرة، لكن من الصعب عليه في ‏ظل المأساة التي يعيشها بلده أن يتحدث عن الطعام والشراب.‏

وقال وهبي “نحن عندنا مأساة أكثر من 160 شهيد وسبعة الاف جريح صعب اني صعب اني احكي عن الاكل والشرب بليلة مثل هذه الليلة احتراما للضحايا”.

بدورها حاولت إيمان نجم تدارك الموقف موضحة أن سؤالها عن الأكلات المفضلة التي اشتاق إليها ‏الإعلامي زاهي وهبي، مجرد مدخل لسؤالٍ آخر، وهو من الضيف الذي اشتاق لمقابلته.‏