تعرض الفنان المصري ” زكي فطين عبد الوهاب ” إلى هجوم وانتقادات واسعة بسبب منشور له انتقد من خلاله الموسيقار ” عمر خيرت ” مشيرا إلى أن أعماله أصبحت تتسم بالتكرار .

ونتيجة هذا الهجوم اضطر إلى حذف المنشور ثم نشر منشورا آخر لإيضاح الأمر عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .

جاء فيه : ” أصدقائي أنا بجد زهقت من فكرة التابوهات وتأليه نجوم الفن على أنهم بشر فوق النقد .. من 3 أيام كتبت بوست انتقدت فيه أعمال الموسيقار عمر خيرت في الآونة الأخيرة على أنها متكررة .. نقد وليس هجوم كما وصفه بعض النقاد ” .

وتابع : ” على فكرة الموسيقار عمر خيرت صديقي وشرفت بالعمل معه في فيلم ” اليوم السادس ” ليوسف شاهين أنا كنت المساعد الأول وكان هو مؤلف الأغاني والموسيقى التصويرية للفيلم .. أنا أعرف عمر خيرت من أواخر الستينيات وقتها كان الدرامز لفرقة ” les petits chats ” وكنت أحضر حفلاتهم في فندق فلسطين بالمنتزه بالإسكندرية ” .

وأضاف زكي فطين عبد الوهاب : ” مش كل واحد يقول رأيه بصراحة يبقى هجوم على شخص آخر .. أنا عمري ما اعتبرت نفسي أو أي فنان على إنه مؤله أو معصوم من الخطأ أنا كمان كانت ليا أعمال فاشلة وبعترف ارحمونا من التابوهات في النهاية ده مجرد رأي ” .

والغريب إنه ما لبث زكي فطين عبد الوهاب وقام بحذف هذا الإيضاح من حسابه على فيس بوك كما حدث مع المنشور السابق .