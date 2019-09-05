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زكي فطين عبد الوهاب يتوقف عن العلاج .. والسبب ؟

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نشر الفنان المصري ” زكي فطين عبد الوهاب ” منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” يوضح به عن تطورات الحالة الصحية له بعد إصابته بمرض السرطان .

حيث أبدى سعادته بنتيجة الأشعة التي أجراها بعد فترة من العلاج الكيماوي والتي ستجعله يتوقف عن الخضوع لجلسات العلاج الكيماوي والعودة لحياته الطبيعية .

وكتب قائلا : ” خبر سار .. نتيجة الأشعة مرضية وهوقف العلاج الكيماوي لمدة شهرين للمتابعة ..  كدة هرجع أعيش حياتي العادية .. وباي باي كيماوي ” .

خبر سار .. نتيجه الاشعه مرضيه وحوقف ال chemo therapy لمده شهرين للمتابعه .. كده حرجع اعيش حياتى العاديه .. وباى باى chemo .

Posted by Zaki Abdelwahab on Wednesday, September 4, 2019

وتفاعل عدد كبير من محبيه ومتابعيه على المنشور معبرين عن سعادتهم بهذا الخبر وتحسن وضعه الصحي متمنيين له الشفاء الكامل .

يذكر أن الفنان زكي فطين عبد الوهاب قد أعلن في شهر مايو الماضي عن إصابته بمرض السرطان في الرئة .

وأن اكتشافه للأمر جاء بالصدفة دون أي مقدمات حيث كان يجري بعض الفحوصات الطبية والتحاليل واكتشفوا وجود ورم خبيث في الجهتين بالرئة .

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