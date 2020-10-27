اعتبرت الممثلة البحرينية ​زهرة عرفات​ ان استخفاف او احتقار المهن الصغيرة كالحارس وعامل النظافة وغيرها هو أمر عنصري وجريمة انسانية وذلك بعد ان اثار ناشط كويتي الجدل بنشره مقطع فيديو اعتبره الكثيرون تحريض للاطفال على العنصرية واحتفار بعض المهن.

وكتبت زهرة في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “احتقار بعض المهن الصغيرة مثل الحارس او البواب او عامل النظافة وغيرها من المهن وممتهنيها عنصرية كبرى وجريمة انسانية”.

احتقار بعض المهن الصغيرة مثل الحارس او البواب او عامل النظافة وغيرها من المهن وممتهنيها #عنصرية كبرى وجريمة انسانية .. — زهرة عرفات (@zahraarafattt) October 26, 2020

كلام زهرة عرفأت يأتي بعد تداول مقطع فيديو للمشهور الكويتي ياسر البحري ظهر فيه مع أطفال ينصحهم بالاجتهاد في المذاكرة حتى لا يصبحون بواب عمارة أو حارس مطعم مستشهدا بوظيفة عامل أسيوي في فندق.

مستغرب من ياسر البحري هذا التصرف

تزرع بأولادك ان هذا تحت وانت فوق انت تزرع العنصريه قبل كل شي ، ممكن العامل متخرج بشهاده عاليه ولكن الزرق وفرصته وباب رزقه اجبره على هالعمل ..



ازرعوا في اولادكم الخصال النبيله والحميده واتركوا كلام اجدادنا وابائنا الي دمر اجيالنا pic.twitter.com/2Bqij5fKeF — كيندي (@iKennedy__) October 25, 2020

وكان البحري قد رد على الانتقادات التي طالته،ونشر فيديو جديد قال فيه: “يا الربع أنا عندي نصيحة لهؤلاء اللي شادين حيلهم في تويتر فيه حملة شنيعة ضد ياسر البحري عملوا من الحبة قبة مجرد مزحة لا أقل ولا أكثر والنصيحة هي ركزوا على أنفسكم واحصلوا على الشهادات المطلوبة عشان لاتطلع زبال أو بواب عمارة”.

اقسم بالله التفله فيك حرام ياخريج السجون يالمنحط تعلم الاطفال التقليل من الاخرين وتطلع بكل بجاحه ترد الرد المنحط يامنحط !!! #ياسر_البحري #ياسر_المنحط pic.twitter.com/036wpyDsML — moayad alzahrani (@mooy_8) October 27, 2020

الجدير ذكره ان زهرة عرفات شاركت مؤخرا بمسلسل “كأن شيئاً لم يكن”، من تأليف الكاتبة البحرينية سحاب وإخراج حسين الحليبي، ومن بطولة هبة الدري، فهد العبد المحسن، نور الشيخ، شهاب حاجيه، رانيا شهاب، خالد الشاعر، إيمان جمال، محمد صفر، محمد الدوسري، محمد الوادي، غرور، سارة العنزي.