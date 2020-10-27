اعتبرت الممثلة البحرينية زهرة عرفات ان استخفاف او احتقار المهن الصغيرة كالحارس وعامل النظافة وغيرها هو أمر عنصري وجريمة انسانية وذلك بعد ان اثار ناشط كويتي الجدل بنشره مقطع فيديو اعتبره الكثيرون تحريض للاطفال على العنصرية واحتفار بعض المهن.
وكتبت زهرة في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “احتقار بعض المهن الصغيرة مثل الحارس او البواب او عامل النظافة وغيرها من المهن وممتهنيها عنصرية كبرى وجريمة انسانية”.
كلام زهرة عرفأت يأتي بعد تداول مقطع فيديو للمشهور الكويتي ياسر البحري ظهر فيه مع أطفال ينصحهم بالاجتهاد في المذاكرة حتى لا يصبحون بواب عمارة أو حارس مطعم مستشهدا بوظيفة عامل أسيوي في فندق.
وكان البحري قد رد على الانتقادات التي طالته،ونشر فيديو جديد قال فيه: “يا الربع أنا عندي نصيحة لهؤلاء اللي شادين حيلهم في تويتر فيه حملة شنيعة ضد ياسر البحري عملوا من الحبة قبة مجرد مزحة لا أقل ولا أكثر والنصيحة هي ركزوا على أنفسكم واحصلوا على الشهادات المطلوبة عشان لاتطلع زبال أو بواب عمارة”.
الجدير ذكره ان زهرة عرفات شاركت مؤخرا بمسلسل “كأن شيئاً لم يكن”، من تأليف الكاتبة البحرينية سحاب وإخراج حسين الحليبي، ومن بطولة هبة الدري، فهد العبد المحسن، نور الشيخ، شهاب حاجيه، رانيا شهاب، خالد الشاعر، إيمان جمال، محمد صفر، محمد الدوسري، محمد الوادي، غرور، سارة العنزي.