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زهرة عرفات تكشف لأول مرة كيف تلقت خبر وفاة زوجها قبل ساعات من عرض فني

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تناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور ظهرت فيه الفنانة البحرينية زهرة عرفات تتحدث فيه من خلال حوار صحفي عن لحظة تلقيها خبر وفاة زوجها السابق ووالد أبنائها.
الفنانة زهرة عرفات أشارت من خلال اللقاء الصحفي أن زوجها السابق هو الوحيد الذي وقف إلى جانبها فنياً ودعمها بعدما رفض والديها دخولها الفن إلا أنه أكد أنها زوجته وسيتحمل هو ذلك.

وتابعت زهرة عرفات حوارها مشيرة أنه بالرغم من الانفصال إلا أنه تابع مشوارها الفني من خلال اتصاله بها للاطمئنان على أولاده وبعد اختفائه لأيام شعرت هي بالخوف.
وكشفت الفنانة زهرة عرفات أنها علمت بوفاته قبل أول عرض مسرحي لها بأيام وتلقت اتصال من المختصين لتذهب وتتأكد من أن جثة المتوفى هو زوجها وبعد أن تأكدت وأخذت شهادة الوفاة خاصته خرجت باكية بحرارة.

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