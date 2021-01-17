أطلقت الممثلة البحرينية ​زهرة عرفات​ سلسلة تغريدات عبرت من خلالها عن انتقادها لما وصفته بالتفاهة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي،

فقد كتبت زهرة عرفات، عبر حسابها على تويتر، قائلة: “احاول اني ما انجرف ابدا وراء التفاهات واحافظ على احترامي لكم ولنفسي .. اكون ثقيلة دم افضل من ان اكون تافهة”.

احاول اني ما انجرف ابدا وراء التفاهات واحافظ على احترامي لكم ولنفسي .. اكون ثقيلة دم

افضل من ان اكون تافهة — زهرة عرفات (@zahraarafattt) January 15, 2021

وفي منشور آخر كتبت زهرة عرفات: “كل مشكلة تنطرح في السوشال ميديا !! يتركوا الموضوع الاساسي وينظرون وكل من يفرد عضلاته وعادي تشوفون هوشة تحت بالتعليقات !!!! من شوي شفت مشكلة ام تبي بنتها وشفت تعليقات تغث ومسوين نفسهم فلاسفة وعباقرة زمانهم !!! ماشفت احد يسعى للحل او يعطى خيط للحل !! قل خيراً او اصمت.”.

كل مشكلة تنطرح في السوشال ميديا !! يتركوا الموضوع الاساسي وينظرون وكل من يفرد عضلاته وعادي تشوفون هوشة تحت بالتعليقات !!!! من شوي شفت مشكلة ام تبي بنتها وشفت تعليقات تغث ومسوين نفسهم فلاسفة وعباقرة زمانهم !!! ماشفت احد يسعى للحل او يعطى خيط للحل !! قل خيراً او اصمت. — زهرة عرفات (@zahraarafattt) January 16, 2021

وتابعت “كل مشكلة تحتها تعليقات عنصرية بكل انواعها وتعليق على توافه الامور بعيد عن الموضوع !! يا عن شكل او جنسية او بلد !!! وتتحول ان لكل شخص يسب بلد الثاني !!والموضوع بعيد عن هالشي !!مو لازم تعلق على كل شي !! مو كل شي تفهم فيه !! مو كل شي لك كلمة فيه !! مرات اللايك والريتويت بس يساعد”.

كل مشكلة تحتها تعليقات عنصرية بكل انواعها وتعليق على توافه الامور بعيد عن الموضوع !! يا عن شكل او جنسية او بلد !!! وتتحول ان لكل شخص يسب بلد الثاني !!والموضوع بعيد عن هالشي !!مو لازم تعلق على كل شي !! مو كل شي تفهم فيه !! مو كل شي لك كلمة فيه !! مرات اللايك والريتويت بس يساعد — زهرة عرفات (@zahraarafattt) January 16, 2021

واضافت في تغريدة اخرى “كان ياما كان في قديم الزمان : مايشيل الكتاب الا القارىء ومايجر القلم الا الكاتب ولا يصعد منبر الا المتحدث الفاهم المثقف .. الان حتى الصعاليك و القرود صعدت المنابر ..”

كان ياما كان في قديم الزمان :

مايشيل الكتاب الا القارىء ومايجر القلم الا الكاتب ولا يصعد منبر الا المتحدث الفاهم المثقف .. الان حتى الصعاليك و القرود صعدت المنابر .. #زهرة_عرفات #زهرة_البحرين #ثقافة #منابر pic.twitter.com/rC8zZB78i5 — زهرة عرفات (@zahraarafattt) January 16, 2021