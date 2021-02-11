أطلقت الممثلة البحرينية ​زهرة عرفات​ سلسلة تغريدات عبرت من خلالها عن انتقادها لظاهرة التحرش مؤكدة ان بعض التصرفات التي يقوم الشباب على انها غزل هي في الحقيقة تحرش يزعج السيدة ويضايقها.

فقد كتبت زهرة عرفات في تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “لما تمر بنت أو سيده وفي مجموعة شباب ويتلفظون بكلمات يفكرونها غزل !! ترى هذا تحرش وما يسعد السيدة بل يزعجها ويضايقها ويحرجها !! أو يقولون كلام علشان يوصلها بصوت عالي وكانهم يكلمون بعض أو يقولون رقمهم بصوت عالي !! ترى تقلل من قيمتك ورجولتك هالحركات !! مو بطولة !! حركات يهال”.

ولم تتردد عرفات في الرد على بعض متابعيها الذين انتقدوا كلامها حيث قالت لاحدهم “شكلك منهم” بعد ان كتب “بقول لما يكون مجموعه شباب وتمر واحدة سوا بنت او سيده وحطه عطر يصرع الواحد أو كاشفه وجهها أو لبسه شيء يخلي الواحد يطيح على وجه اكيد راح يكون تحرش أو غزل مع بعض الشباب”.

فيما ردت على متابع اخر قائلة “ما أتناقش مع عقليات تحط اعذار للمتحرش وشكلك منهم اذا شفت بنت مارة تحرشت فيها” بعد ان رد عليها قائلا “الي حريصه ع نفسها ومو حابه تسمع كلمه مني ومني تاخذ بالاسباب باب يجيب الريح سده واستريح بنت بروحها ماره عند مجموعه شباب ليه الطرق وايد بعدي شوفي درب ثاني الحياه سهله بالعقل ولي حابه الشوشره والمشاكل عاد شئ ثاني”.

ما أتناقش مع عقليات تحط اعذار للمتحرش وشكلك منهم اذا شفت بنت مارة تحرشت فيها — زهرة عرفات (@zahraarafattt) February 10, 2021

كما اوضحت زهرة عرفات ان الفتاة لا تسلم من التحرش حتى لو كانت منتقبة اذ كتبت في تغريدة اخرى “على فكرة في دول خليجية وعربية فيه العباية والحجاب شي إلزامي أو سائد وممكن النقاب حتى !! يعني سوادة مارة!! مايبين منها الا عيونها وممكن حتى عيونها ماتبين وماسلمت من التحرش !! وإلا انا غلطانة يابنات؟ ابي المحجبات والمنقبات يردون علي”.

على فكرة في دول خليجية وعربية فيه العباية والحجاب شي إلزامي أو سائد وممكن النقاب حتى !!

يعني سوادة مارة!! مايبين منها الا عيونها وممكن حتى عيونها ماتبين وماسلمت من التحرش !! وإلا انا غلطانة يابنات؟ ابي المحجبات والمنقبات يردون علي — زهرة عرفات (@zahraarafattt) February 10, 2021