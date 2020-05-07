كشفت الفنانة ” غادة عبد الرازق ” في تصريحات صحفية لها عن زواجها من ” هيثم زنيتا ” مدير تصوير مسلسلها الجديد ” سلطانة المعز ” .

وقالت غادة عبد الرازق إنها تعرفت على هيثم منذ عدة سنوات وعادت علاقتهما منذ شهور إلى أن تم عقد قرآنهما قبل أسبوعين في كواليس تصوير مسلسلها .

وشهد على عقد الزواج كلا من مؤلف ومخرج المسلسل وقدم زنيتا الشبكة لغادة عبد الرازق بحضور فريق العمل .

ومن المقرر أن يقيما حفل زفافهما عقب انتهاء شهر رمضان في حفل بسيط وعلى نطاق ضيق بحضور المقربين منهما فقط .

يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق كانت قد أعلنت العام الماضي في مقابلة تليفزيونية لها أنها تزوجت 11 مرة خلال حياتها .

وكان الزواج الأول وهي في عمر 17 عاما وأنجبت بعد عام إبنتها روتانا .. وأكدت أنها لا تمانع الزواج مجددا .