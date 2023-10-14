يحتفل المخرج مجدي الهواري غدًا الأحد، بحفل زفافه على الأستايلست دينا عبد المعبود، وذلك بأحد الفنادق في منطقة “نيو جيزة” بالقاهرة، ومن المقرر حضور عدد من الأصدقاء المقربين والأهل، وذلك بعد عن انفصاله عن الفنانة غادة عادل لمدة 5 سنوات.

علاقة مجدي الهواري بغادة عادل

جاء خبر زواج المخرج مجدي الهواري بمثابة صدمة للجمهور والمتابعين، وذلك بعد اعترافه بحبه الشديد لطليقته غادة عادل، عندما اجتماعا معًا في برنامج “بصراحة مع” ووجهت له غادة سؤال عن سبب عدم زواجه بعد انفصالهما، فكان رده صادم بأنه ممكن أن يتزوج مرة آخرى إذا تقبلت زوجته الجديدة فكرة أنه مازال يحبها هي .

هذا بالإضافة إلى ظهورهما مع بعض أكثر من مرة، كان آخرها ظهورهم أثناء قضاء عطلتهم الصيفية مع أبنائهم باليونان .

من هي دينا عبدالمعبود؟

تعتبر دنيا عبد المعبود من أبرز مصممات الأزياء، كما أنها شاركت في العديد من الأعمال الفنية المختلفة خلال الفترة الأخيرة، ويمكنك التعرف على المزيد من المعلومات حولها من خلال النقاط التالية:

الاستايلست دنيا عبد المعبود

درست دينا عبد المعبود في معهد السينما، قسم ديكور وأزياء.

دخلت الوسط الفني من خلال فيلم بنات العم الذي ظهرت من خلاله للمرة الأولى كستايلست.

عملت كمنسقة للأزياء في عدد كبير من الأعمال السينمائية المختلفة، على رأسها فيلم مستر اكس.

قدمت العديد من الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة منها مسلسل ونحب تاني ليه، اللي ملوش كبير، إلا أنا، مسلسل حدث بالفعل، وغيرها من الأعمال المختلفة.

شاركت زوجها السابق كريم أشرف فى عدد من الاعمال الفنية منها مسلسل 30 يوم.

عملت دنيا عبد المعبود، في مسلسل دايما عامر، حيث صممت جميع الملابس المختلفة التي ظهرت في المسلسل.

زعم البعض أنها تستعد للزواج من المخرج مجدي الهواري، إلا أنها لن تخرج لنفي أو تأكيد ذلك.

آخر أعمال مجدي الهواري

وكان آخر أعمال المخرج مجدي الهواري مسلسل “دايما عامر” والذي عرض خلال السباق الرمضاني في 2022، وهو العمل الذي جمعه بدينا عبدالمعبود والتي عملت كاستايلست لفريق عمل المسلسل .

مسلسل ديما عامر بطولة مصطفي شعبان ولبلبة وصلاح عبد الله وميرنا نور الدين وعمرو عبدالجليل وكريم عفيفي واخراج مجدي الهواري، وهو مسلسل كوميدي تدور قصته حول “عامر” الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى شعبان، والذي ينتحل شخصية دكتور تربوي للدخول إلى مدرسة الرؤية والعمل بداخلها بعدما يتفق مع صديقه لطفي سكرتير مديرة المدرسة زهرة وينجح في الحصول على ثقة وحب الناس من حوله ولكنه يُخفي شئ ما عن الجميع.

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