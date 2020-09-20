ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بإسم السيدة “مها الصغير” زوجة الفنان المصري أحمد السقا، وتداول النشطاء مجموعه من الصور والفيديوهات لها حيث أنها دخلت المجال الإعلامى حديثاً واستطاعت في وقتٍ قصير أن تجذب إليها الأضواء لجمالها وعفويتها وحضورها المتميز.

وبالتعريف عن مها الصغير؛ فهي ابنة مصفف الشعر المصري الشهير محمد الصغير، وتزوجت من أحمد السقا في 17 نوفمبر 1999، أنجبت منه 3 أبناء هم: ياسين وحمزة ونادية، ارتدت الحجاب عدة مرات ولكنها في النهاية كانت تتخلى عنه، في إحدى الفترات من عمرها، اتجهت لتصميم الملابس، أطلقت ماركة تجارية باسمها وتعامل معها الكثيرون من نجمات الوسط الفني، من بينهم: حورية فرغلي، ومنى زكي، وياسمين عبدالعزيز، وإنجي المقدم.

انتشرت شائعة انفصالها عن أحمد السقا عدة مرات، ولكنهما كانا يتجاهلان كل ما يتردد في هذا الشأن، كان حفل زفافها أشبه بحفل الزفاف الذي أقيم في فيلم «عريس من جهة أمنية»، الذي قدمه الفنان عادل إمام وشريف منير وحلا شيحة، وذلك حسب قولها، وظلت تبكي طوال حفل الزفاف مع والدها.

كانت تتمنى أن تصبح إعلامية ولكنها انشغلت بتربية أبنائها، ومؤخراً أصبحت مقدمة لبرنامج It’s Show time المذاع عبر فضائية CBC والذي يعد أحد البرامج الفنية الشهيرة حالياً علي الساحة

في سياقٍ آخر، تحلّ النجمة العالمية أنجلينا جولي، ضيفة على برنامج It’s Show time الذي تقدمه مها الصغير زوجة النجم المصري أحمد السقا، وزميلتها المذيعة دينا حويدق، في لقاء حصري على قناة cbc، سيتم بثه اليوم الموافق الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

برنامج It’s Show time فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون، كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الإجتماعي.