كشفت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، عن تفاصيل الصورة التي تم تداولها علي نطاق واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بموسم رمضان 2023 من مسلسل “الكبير أوي 7” وظهر خلالها “السقا” كضيف شرف بإحدى الحلقات بوجه “شاحب” وسط قلق جمهوره ومحبيه ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل وقتها.

مها الصغير تكشف تفاصيل مرض أحمد السقا

وحلت مها الصغير ضيفة بالبرنامج الأردني “شو في ما في” خلال حضورها فعاليات “ملتقى قوتها” وتحدثت خلاله لأول مرة عن تفاصيل مرض الفنان أحمد السقا.

وقالت مها الصغير: “كان عيان أوي صحيًا علشان كده طالع وشه تعبان وعينيه صفرا، وكان هزيل أوي جسمانيًا، وكان عيان فعلا، وطلع عنده حصاوي وشال المرارة بعدها علي طول والكلي عنده كانت شغالة بنسبة 20 لـ 30% وكان الدور بتاعه راجل مرهق وتعبان وبالعكس خدمته في الشخصية بس كان بيشتغل تحت ظروف ضغط شديدة لأنه كان تعبان فعلا صحيًا والحمد لله هو كويس دلوقتي”.

أحمد السقا في “العتاولة” رمضان 2024

كشف الفنان أحمد السقا عن اسم شخصيته في مسلسل العتاولة، قائلا إنه سيجسد شخصية تدعى نصار.

وعبر صفحته على موقع فيسبوك كتب نصًا: «على بركة الله، اللي جاي على العتاولة خسران».

وتابع: «استنوني في مسلسل العتاولة في دور نصار، إن شاء الله المسلسل يعجب حضراتكم».

مسلسل “العتاولة”

كانت قد طرحت الشركة المنتجة لمسلسل العتاولة البوسترات الفردية لأبطال العمل.

وكان قد نشر الفنان أحمد السقا عبر صفحته على انستجرام، البوسترات الفردية لأبطال المسلسل.

وظهر من خلال البوسترات، الفنانة زينة مرتدية الحجاب، والفنان طارق لطفي وهو حليق الرأس بينما ظهر الفنان أحمد السقا بقصة شعر مميزة.

صنّاع مسلسل العتاولة

مسلسل ” العتاولة” بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

آخر أعمال أحمد السقا

يذكر أن أحمد السقا تصدر ترندات مواقع التواصل الاجتماعى وأصبح حديث السوشيال خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع عرض حلقات مسلسله “جولة أخيرة” الذى انتهى على prime video، إذ حظي العمل بمشاهدة وتفاعل كبير من الجمهور.

مسلسل “جولة أخيرة” بطولة أحمد السقا ويشارك في بطولته أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، صفاء الطوخى، حنان سليمان، سحر رامى، الطفلة ملك فهمى، وضيفا الشرف أحمد فهمى وحنان مطاوع، وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.

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