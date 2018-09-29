زوجة أحمد الفيشاوي تثيرالجدل مجددا… شاهد إطلالتها في ختام مهرجان الجونة!

استطاعت ندى الكامل زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، خطف اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي المصرية بإطلالتها الساخنة التي ظهرت بها بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وارتدت ندى الكامل فستانًا أسود عاري الكتفين تمامًا وشفاف أظهر الكثير من معالم جسدها بشكل مثير.

وهاجم عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي النجم المصري الشاب بسبب ما اعتبره البعض إصرارًا منه على إثارة الجدل،

وتصدر الفيشاوي وزوجته ندى الكامل موقع البحث العالمي “جوجل” داخل مصر والسعودية بعد ظهورهما لأول مرة بفعاليات افتتاح فيلمه “عيار ناري” بمهرجان الجونة، إذ خطفت الأنظار بإطلالتها الساخنة إلى جانب تقبيل الفيشاوي لها بشكل مثير على السجادة الحمراء.