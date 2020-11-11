لا تزال السيدة ندى كامل حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها مع زوجها الفنان المصري أحمد الفيشاوي في حفل زفاف الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنى الأسبوع الماضي، والذي أُقيم في أحد فنادق مصر.

وظهرت ندى في مجموعة من الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع زوجها وأثارت الجدل بفستانها الأخضر الضيق بالكامل والمكشوف عند الصدر، ولاحظ الجميع زيادة في وزنها، خاصة عند منطقة البطن. وأثارت إطلالتها هذه جدلاً واسعاً بين المتابعين، وانتقد البعض اختيارها للفستان الضيق الذي لا يلائم شكل جسمها ويُظهر التفاصيل السيئة فيه، لافتين الى انها تتعمّد اختيار ما يثير الجدل والضجة بين الناس ولا تركّز على ما يليق بها.

في المقابل، طرح بعض المتابعين تساؤلات عما إذا كانت بطنها المنفوخة بسبب الحمل وانتظار مولودهما الأول، إلاّ أن ندى كشفت حقيقة الأمر من خلال الردّ على إحدى المتابِعات حيث قالت لها: “لا ده موديل الفستان”.